Омск, , 11:44 — REGNUM Широкое обсуждение высказывания телеведущей Ксении Собчак о необходимости вернуть Крым Украине удивляет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский политолог Александр Минжуренко.

«Я удивлён тем, что высказывание Ксении Собчак о необходимости вернуть Крым Украине широко обсуждается. Она что какой-то политик серьёзного уровня? Или обозреватель с большим авторитетом? Нет, я её к таковым не отношу. Я считаю, что мнение Ксении Собчак мало кому интересно. Другой вопрос, почему это высказывание сойдёт ей с рук. Потому, что по Конституции у нас всё-таки существует свобода слова», — подчеркнул политолог.

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Как уже сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак 4 сентября в эфире украинской радиостанции «Новое время» заявила о том, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения. По её словам, такой исход был бы «самым правильным», однако он сейчас невозможен «для российских политиков». На вопрос «Чей Крым?» Собчак ответила, что полуостров должен быть возвращён Украине, так как Россия нарушила международные договорённости.

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