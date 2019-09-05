Ростов-на-Дону, , 11:45 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак, предложившая в украинском радиоэфире вернуть Крым в состав Украины для улучшения российско-украинских отношений, решила заработать политические очки. Так считает руководитель фракции «Справедливая Россия» в Законодательном собрании Ростовской области Сергей Косинов, передаёт ИА REGNUM.

«Крым вернулся в состав России законным путём — в результате народного референдума. Мы — государство, которое себя уважает и прислушивается к мнению населения. Уверен, что возвращение Крыма в состав России — это мужественный шаг главы государства и народа. Вероятно, что Ксения Собчак хочет заработать политические очки, уж не знаю её дальнейшей политической цели», — высказал мнение народный избранник.

ИА REGNUM напоминает, что по мнению Собчак воплотить эту идею невозможно, но такое решение был бы «самым правильным».