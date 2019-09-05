Дорожные службы расчищают грунтовую дорогу с целью обеспечения полноценного функционирования поста югоосетинских пограничников. Представители КГБ отметили, что строительство поста осуществляется в рамках реализации гуманитарной спецоперации, направленной на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан республики, на стабилизацию военно-политической обстановки в регионе.

Пограничный пост появится на стратегически важной высоте, что будет препятствовать попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территории Южной Осетии в районе села Уиста.

Напомним, Грузия ранее установила незаконный полицейский блокпост, вызвавший обострение ситуации на границе. Власти Южной Осетии потребовали от Грузии до 30 августа убрать пост полиции, однако грузинские службы продолжили обустройство блокпоста. На встречах в формате Механизма по предотвращению и реагированию на инциденты (МПРИ) при посредничестве ОБСЕ и Евросоюза Грузия не пошла на компромисс. 3 сентября началось возведение нового грузинского поста возле приграничного села Синагур, всего в 50 метрах от госграницы, что вызвало беспокойство Цхинвала.

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