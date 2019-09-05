Москва, , 11:42 — REGNUM Законопроект, призванный обеспечить унификацию предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере строительства, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 5 сентября.

Так, вводятся единые стандарты предоставления услуг.

«Единые стандарты станут нормативными правовыми актами, обладающими приоритетом над административными регламентами, утверждаемыми на всех уровнях публичной власти, определяющими структуру, порядок, условия и результат предоставления конкретной государственной или муниципальной услуги, в том числе предусмотренной исчерпывающими перечнями», — указали в правительстве.

Первые единые стандарты планируется утвердить в отношении государственных и муниципальных услуг, относящихся непосредственно к сфере градостроительства, курируемой Минстроем России, отмечается в сопроводительных документах.

В частности, предполагается сократить с 1 января 2020 г. срок выдачи разрешения на строительство с 7 до 5 рабочих дней и срок выдачи градостроительного плана земельного участка с 20 до 14 рабочих дней.