Владивосток, 5 сентября 2019, 11:42 — REGNUM Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, поскольку это соответствует экономическим интересам Украины. Об этом 5 сентября заявил политик в интервью ТАСС.
Политик отметил, что его присутствие на ВЭФ связано с наличием у Украины интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).
Он отметил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживает идею отмены европейских санкций в отношении России и надеется на отмену контрсанкций.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что планирует принять участие в пленарном заседании, на котором будут присутствовать президент России Владимир Путин, премьер министр Индии, премьер-министр Японии и другие высокопоставленные гости.
Читайте также: Медведчук рассказал о развитии сотрудничества с РФ, Японией, Китаем, Индией