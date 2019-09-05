Владивосток, , 11:42 — REGNUM Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук участвует в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, поскольку это соответствует экономическим интересам Украины. Об этом 5 сентября заявил политик в интервью ТАСС.

«В программе нашей партии записано, — и это одна из наших стратегических линий, которую мы проводили и на президентских, и на парламентских выборах, — что надо восстанавливать экономические и торговые отношения с Российской Федерацией, со странами СНГ», — рассказал он.

Политик отметил, что его присутствие на ВЭФ связано с наличием у Украины интересов в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Наши рынки сбыта, с учётом конкурентоспособности нашей продукции — это Россия, это страны СНГ, это страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Очень жаль, что украинские власти последние пять лет не развивали экономические взаимоотношения со странами АТР», — добавил Медведчук.

Он отметил, что партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживает идею отмены европейских санкций в отношении России и надеется на отмену контрсанкций.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что планирует принять участие в пленарном заседании, на котором будут присутствовать президент России Владимир Путин, премьер министр Индии, премьер-министр Японии и другие высокопоставленные гости.

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