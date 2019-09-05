Джакарта, , 11:28 — REGNUM Представители Торгово-промышленной палаты (ТПП) Индонезии совершат деловые поездки в 14 европейских стран и США для укрепления инвестиционных и торговых отношений, сообщает информационное агентство Antara.

Заместитель председателя индонезийской торговой палаты по международным отношениям Шинта Виджажа пояснила, что деловая миссия будет сосредоточена на концепции «создание Индонезии 4.0», инициированной правительством страны и нацеленной на то, чтобы к 2030 году Индонезия вошла в топ-10 экономик мира.

Издание отмечает, что деловые миссии в страны Европы состоятся с 13 сентября по 7 октября 2019 года. Индонезийская делегация посетит Болгарию, Грецию, Сербию, Румынию, Нидерланды, Словакию, Польшу, Швейцарию, Германию, Италию, Великобританию, Бельгию, Францию и Турцию, а также примет участие в четырех бизнес-форумах, которые пройдут в Стамбуле, Роттердаме, Франкфурте и Милане.

Кроме того, с 23 сентября по 9 октября 2019 года индонезийская делегация посетит ряд городов в США, включая Нью-Йорк, Вашингтон и Лос-Анджелес.

Напомним, в 2018 году торговые отношения между Индонезией и 14 европейскими странами продемонстрировали положительную динамику. Общий объем торговли составил 27,8 млрд долларов США. В то время как торговые отношения между Индонезией и США достигли 28,68 млрд долларов.