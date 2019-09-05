Варшава, , 11:28 — REGNUM Новые украинские власти могут продемонстрировать новый подход к решению проблем украино-польских отношений, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марцин Пшидач, сообщило 5 сентября информационное агентство «Укринформ».

"Новая власть всегда означает потенциал новой открытости. На Украине сейчас полностью новые политики, и это естественным образом даёт шанс на новый подход во многих вопросах, в том числе и в сложных исторических вопросах, которые за последние пять лет значительно влияли или обременяли польско-украинские отношения», — рассказал он.

Дипломат отметил, что встреча президентов Украины и Польши прошла очень хорошо, и в дальнейшем она может дать существенные результаты.

Пшидач отметил, что предыдущая украинская власть препятствовала эксгумации останков жертв Волынской резни, устроенной бандеровцами в годы Великой Отечественной войны.

«Предыдущая власть, несмотря на публичные заявления о снятии моратория на эксгумацию останков поляков на территории Украины, ставших жертвами разных преступлений и конфликтов, не сделала ничего для решения этого вопроса, и это влияло на доверие к ней», — добавил он.

Как сообщил телеканал 112.ua, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой создать на границе Украины и Польши «мемориал примирения».

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