Варшава, 5 сентября 2019, 11:28 — REGNUM Новые украинские власти могут продемонстрировать новый подход к решению проблем украино-польских отношений, заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Польши Марцин Пшидач, сообщило 5 сентября информационное агентство «Укринформ».
Дипломат отметил, что встреча президентов Украины и Польши прошла очень хорошо, и в дальнейшем она может дать существенные результаты.
Пшидач отметил, что предыдущая украинская власть препятствовала эксгумации останков жертв Волынской резни, устроенной бандеровцами в годы Великой Отечественной войны.
Как сообщил телеканал 112.ua, ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой создать на границе Украины и Польши «мемориал примирения».
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