Вьентьян, , 11:22 — REGNUM Президент Южной Кореи в рамках своего визита в Юго-Восточную Азию прибыл в столицу Лаоса, Вьентьян. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, Мун Чжэ Ин стал первым южнокорейским президентом, посетившим Лаос.

Известно, что в рамках своего визита президент Южной Кореи встретится с президентом Лаоса Буннянг Ворачитом, чтобы обсудить пути развития двусторонних обменов. В частности, представители двух стран обсудят вопросы сотрудничества в сфере информационно-коммуникационных технологий и сельского хозяйства.

Напомним, что ранее президент Южной Кореи посетил с государственным визитом Таиланд (1−3 сентября) и Мьянму (3−5 сентября). Лаос — последний пункт зарубежного турне южнокорейского лидера в страны Юго-Восточной Азии.