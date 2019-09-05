Сеул, , 11:17 — REGNUM Правительство Республики Корея приняло масштабную программу инвестиций в развитие высокотехнологичной отрасли сельского хозяйства — «умных ферм». Общая сумма капиталовложений составит 203 млн долларов, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

«Умные фермы» обладают многочисленными датчиками, на основе которых контролируются десятки показателей, например, температуру, влажность, кислотно-щелочной баланс почвы и т.д. На основе полученных данных интеллектуальная система принимает решение о выращивании тех или иных культур, чтобы добиться максимальной производительности. Аналогично устроены и животноводческие фермы.

Правительственные средства будут израсходованы на субсидии фермерам, а также на закупку и сдачу подобного оборудования в лизинг. Как ожидается, предпринятые меры позволят многократно увеличить урожай и обеспечить продовольственные потребности 52-миллионного населения страны, учитывая недостаток сельскохозяйственных земель.