Киев, 5 сентября 2019, 11:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ), сообщил 5 сентября телеканал 112.ua.
Он отметил, что общество ожидает очень многого от работы ВАСУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Зеленский заявил, что Высший антикоррупционный суд не является карательным органом, но от него ждут обвинительные приговоры высокопоставленным мошенникам и бандитам.
Читайте также: Зеленский требует от силовиков и ВАСУ «обвинительные приговоры» для всех