Киев, , 11:16 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале работы Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАСУ), сообщил 5 сентября телеканал 112.ua.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я понимаю, что есть проблемы. Это проблемы с границами подсудности. Я знаю, что вы ожидаете более 200 громких дел в отношении топ-чиновников. Мы поможем, чтобы эти люди были наказаны», — рассказал Зеленский на брифинге.

Он отметил, что общество ожидает очень многого от работы ВАСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Украины Зеленский заявил, что Высший антикоррупционный суд не является карательным органом, но от него ждут обвинительные приговоры высокопоставленным мошенникам и бандитам.

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