Бишкек, , 11:12 — REGNUM Жители одного из сёл, расположенных неподалёку от золоторудного месторождения «Солтон-Сары» требуют, чтобы власти Киргизии пересмотрели условия лицензии на разработку этого рудника, выданной китайскому инвестору. Об этом сообщил депутат республиканского парламента Алтынбек Жунус уулу, пишет Kaktus.media.

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По словам парламентария, сельчане заявили, что они не имеют никаких дивидендов от компании Zhong Ji Mining, которая ведет работы на месторождении золота.

«Ни одного грамма они еще не получили, зато появилась куча проблем. А все потому, что соглашение не учитывает мнение народа и пользу для него», — отметил депутат.

Подводя итог, Алтынбек Жунус уулу подчеркнул, что в случае, если правительство Киргизии откажется пересмотреть соглашение с китайским инвестором в пользу местного населения, то сельчане грозятся вновь устроить митинги, подобные тем, что уже происходили в этом регионе в 2008 году.

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