Правительство Индии во главе с премьер-министром Нарендрой Моди запустит кампанию по вакцинации более 500 миллионов животных в округе Матхура. Данная программа призвана побороть такие заболевания, как ящур и бруцеллёз, которые поражают преимущественно домашний скот. Эти заболевания влияют на производство молока и экспорт продуктов животноводства, в результате чего Индия ежегодно теряет до 200 миллиардов рупий (примерно 184 миллиардов рублей).

Нью-Дели, , 13:17 — REGNUM Данная программа начнет осуществляться с 11 сентября и продлится в течение шести месяцев. Она предполагает вакцинацию скота как минимум два раза в год.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», правительство страны выделило на борьбу с этими заболеваниями 133 миллиардов рупий (примерно 122 миллиардов рублей).

Официальные представители правительства Индии заявили, что данная инициатива впоследствии распространится и на всю территорию страны. «Для того, чтобы полностью искоренить заболевания все расходы будет нести центральное правительство», — заявили официальные лица.