Тбилиси, , 11:10 — REGNUM В министерстве внутренних дел Грузии заработную плату подняли для 22 тыс. сотрудников, в том числе оперативникам, охранникам и пограничной полиции. Об этом 5 сентября заявил кандидат в министры внутренних дел Вахтанг Гомелаури, передает «Первый канал грузинского телевидения».

По его словам, создание эффективной системы управления имеет существенно значение для должной работы министерства. Кандидат в министры считает, что правильное функционирование МВД оказывает решающее значение для обеспечения общественной безопасности.

Гомелаури пообещал продолжить процесс повышения заработной платы в ближайшие годы. Он считает, что эти меры улучшают условия труда и мотивации сотрудников МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в парламенте Грузии проходит процесс вынесения вотума доверия обновленному составу правительства. Кандидаты в министры представляют депутатам свои программы.

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