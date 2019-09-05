Федеральный министр Индии Пракаш Джавадекар публично высказался на тему политических взаимоотношений республики с Пакистаном. Он отметил, что на фоне обострения напряженности между двумя странами после отмены особого статуса Джамму и Кашмира правительство не предвидит никакой войны со своим соседом.

Нью-Дели, , 11:30 — REGNUM Данное заявление прозвучало после того, как члены пакистанского правительства высказали опасения по поводу возможности военного противостояния между государствами. «Проблема в том, что Пакистан нервничает. Нет необходимости реагировать на то, что говорят пакистанцы. Во всем мире их высмеивают», — заявил министр.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», он также прокомментировал общую ситуацию в штате Джамму и Кашмир после отмены 370 статьи конституции Индии. Он отметил, что с августа в долине не случилось ни одного инцидента, который мог бы поставить под угрозу безопасность местных жителей.

«Это доказательство того, что люди приветствовали решение правительства. До этого, на протяжении 70 лет, они были лишены возможности развиваться. Теперь правительство дало им шанс воспользоваться федеральными программами и получать выгоду наравне с другими гражданами Индии», — отметил министр.