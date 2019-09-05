Президент Мальдивской Республики Ибрагим Мохамед Солих выступил на конференции по Индийскому океану, в ходе которой заявил, что все страны региона должны объединить усилия для противостояния угрозам терроризма и экстремизма. По мнению политика, именно это и является основными проблемами, с которыми сталкиваются государства региона.

Мале, , 15:28 — REGNUM Помимо этого, на встрече акцент был сделан и на борьбе с изменением климата, оборотом наркотиков, а также исполнением принципов морского права. В качестве решения данных проблем политик предложил повысить значимость официальных межправительственных органов.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», президент заявил, что регион Индийского океана вышел на первый план мировой политики благодаря активной коммерческой и культурной деятельности. В этой связи проблема экстремизма и терроризма в регионе приобретает всё большую значимость и для мирового сообщества.

«Страны должны расширять и укреплять региональное сотрудничество для борьбы с множеством подобных проблем», — отметил он.