Штат Джамму и Кашмир, Индия, , 11:17 — REGNUM Представители индийской правительственной организации по контролю лекарственных препаратов и продуктов питания заявили общественности, что в штате Джамму и Кашмир имеется достаточный запас основных лекарств и других медицинских средств.

«Мы провели тщательный анализ текущей ситуации в штате. После осмотра розничных торговых точек по всему региону мы пришли к выводу, что у дистрибьюторов имеется достаточный запас медицинских изделий», — говорится в официальном сообщении организации.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», представители также отметили, что крупные компании-поставщики регулярно снабжают торговые точки практически всеми лекарствами, включая гипогликемические, антигипертензивные, противоопухолевые и другие специальные средства.

«Нам известно, что начиная с 20 июля 2019 года, поставщики снабдили жителей штата лекарственными препаратами на общую сумму 500 миллионов рупий (примерно 460 миллионов рублей)», — также говорится в сообщении организации.