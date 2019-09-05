Нью-Дели, , 11:02 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди договорились увеличить объем взаимной торговли до 30 млрд долларов к 2025 году. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Заместитель министра иностранных дел Индии Виджай Гокхале подчеркнул, что Москва и Нью-Дели намерены увеличить объем двусторонней торговли более чем в 2,7 раз к 2025 году. Приоритетными отраслями для развития взаимных экспорта и импортами станут энергетика, вооружения и грузоперевозки. Сообщается, что за счет поставок российского газа Индия также намерена увеличить долю данного вида топлива в своем энергетическом балансе до 15%.

Напомним, что 4 сентября Нарендра Моди прибыл с кратким визитом во Владивосток. В ходе данной поездки индийский лидер принял участие в Восточном экономическом форуме, а также в XX российско-индийском саммите.