Нью-Дели, , 11:58 — REGNUM Индийско-пакистанские переговоры по Картарпурскому коридору зашли в тупик из-за намерения Исламабада взимать «сервисный сбор» с индийских паломников-сикхов. Об этом 4 сентября сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на источники в делегации Индии на указанных переговорах.

Информаторы издания подчеркнули, что в ходе третьего раунда переговоров по Картарпурскому коридору, который состоялся 4 сентября, пакистанская сторона неожиданно выдвинула требование о взимании налога с паломников-сикхов. Министр пищевой промышленности Индии Харсимрат Каур Бадал, которая сама исповедует сикхизм, заявила: «Очевидно, Исламабад не успевает завершить строительство коридора в срок и пытается создать всевозможные препятствия на пути осуществления проекта».

Напомним, что Картарпурский коридор — это проект пропускного пункта на границе, который позволит паломникам-сикхам из Индии посещать гурудвару (молельный дом) Картарпур Сахиб в пакистанском Панджабе, не получая пакистанскую визу.