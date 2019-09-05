Нью-Дели, , 11:33 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал о первой встрече с Владимиром Путиным в 2001 году. По сообщению индийского новостного издания NDTV Khabar, председатель правительства южноазиатского государства заявил, что та встреча «открыла двери дружбы» между двумя лидерами.

Нарендра Моди, отвечая на вопросы журналистов, рассказал, что впервые встретился с Владимиром Путиным в 2001 году. В то время индийский политик занимал пост главного министра штата Гуджарат и был приглашен в Москву в составе делегации Индии во главе с премьер-министром Индии Аталом Бихари Ваджпаи. Нарендра Моди заявил: «В ходе встречи российский лидер отнесся ко мне по-дружески, не дав мне почувствовать себя менее важным, чем любой другой член индийской делегации». Премьер-министр Индии также добавил, что ему «крайне интересно общаться с Владимиром Путиным» и что «беседы с российским лидером дарят ему озарение».

Напомним, что 4 сентября Нарендра Моди прибыл с кратким визитом во Владивосток. В ходе данной поездки индийский лидер принял участие в Восточном экономическом форуме, а также в XX российско-индийском саммите.