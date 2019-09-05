Киев, , 10:57 — REGNUM Народный депутат Верховной рады Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук сегодня, 5 сентября, на полях международного Восточного экономического форума во Владивостоке рассказал о стратегическом значении развития экономических отношений между Украиной, Россией и странами Азиатско-Тихоокеанского региона, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Меня как представителя Украины, как представителя «Оппозиционной платформы — За жизнь», как народного депутата интересуют экономические процессы, которые находятся в центре мировой экономики. Меня сегодня интересует ситуация, которая складывается в тех странах, где находятся рынки сбыта продукции Украины. Они являются огромной перспективой для нашей страны», — заявил Медведчук в интервью телеканалу «Россия-24».

Политик высказал мнение, что на сегодняшний день такие связи являются «не очень интенсивными».

«Я имею в виду связи Украины со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, но в будущем, в перспективе, если наша страна будет идти по пути радикальных изменений экономической политики, экономического сотрудничества, восстановления экономических отношений с РФ, в первую очередь, со странами СНГ и активизации экономической политики в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, то, то, что происходит здесь, является не просто актуальным, является очень важным для нашей страны», — уточнил он.

В этом контексте Медведчук рассказал о встречах и переговорах, которые запланированы на ближайшие дни.

«Во-первых, сегодня планируем принять участие в главном событии — пленарном заседании, где будут принимать участие президент РФ Путин, премьер министр Индии, премьер-министр Японии и другие высокопоставленные гости. Есть планы по бизнес-встречам с отдельными политиками. Это все «состоится» сегодня и завтра».

Также представитель второй по величине в Верховной раде Украины фракции анонсировал встречи с российским руководством:

«Я думаю, что переговоры такие будут. И встречи будут».

ИА REGNUM напоминает, что 4 сентября партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила о давлении, которое оказывает нынешняя власть в Киеве на оппозиционную политическую силу. В заявлении, в частности, отмечалось, что попытки блокирования международных контактов второй по уровню народной поддержки политической силы противоречат интересам Украины и свидетельствуют о попытке установления диктатуры в стране.

«И все это неизбежно будет осуждено международным сообществом. «Оппозиционная платформа — За жизнь» будет и дальше работать на благо народа и в интересах Украины. По решению стратегического совета нашей партии председатель политсовета Виктор Медведчук примет участие в Восточном экономическом форуме, который пройдет 4−6 сентября 2019 года во Владивостоке», — подчеркивали в оппозиции.