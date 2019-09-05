Нью-Дели, , 13:36 — REGNUM Делегация парламентариев из Индии выступила против попытки своих пакистанских коллег поднять проблему Кашмира на мероприятии Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Коломбо, Шри-Ланка. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе заседания Парламентской конференции стран Южной Азии по соблюдению Конвенции о правах ребенка, прошедшей под эгидой ЮНИСЕФ в Коломбо, делегация Пакистана предприняла попытку вынести на обсуждение проблему нарушения прав и свобод человека в Кашмире. Члены индийской делегации Гаурав Гогои и Санджай Джаисвал подчеркнули, что правовой статус Джамму и Кашмира является внутренним делом Индии. Впоследствии Гаурав Гогои добавил: «Пакистану не следует привлекать третьи страны к урегулированию кашмирского вопроса. Принимая во внимание многочисленные нарушения прав и свобод пакистанских граждан, крайне лицемерно со стороны Исламабада пытаться обвинить в подобном Нью-Дели».

Напомним, что 5 августа правительство Индии объявило об отмене особых прав и привилегий Джамму и Кашмира с целью окончательной интеграции штата в государственную систему южноазиатского государства. Пакистан решительно осудил действия своего южного соседа, обвинив Нью-Дели в грубом нарушении международного права и попытках урегулировать кашмирский вопрос в одностороннем порядке.