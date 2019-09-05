Ксения Собчак не впервые призывает к нарушению территориальной целостности России, и ей это прощается не потому, что она дочь Анатолия Собчака, а потому, что она ничем принципиально не отличается от доминирующей части российской власти, отметил главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров в четверг, 5 сентября, комментируя высказывания Собчак.

Модест Колеров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Москва, , 10:55 — REGNUM Как сообщалось ранее, в эфире украинской радиостанции «Новое время» Ксения Собчак заявила, что «самым правильным» решением было бы возвращение Крыма Украине, но сейчас этот вариант, «к сожалению, невозможен», а потому Россия и Украина должна найти какой-то иной способ улучшить взаимоотношения.

«Ксения Собчак, как бы анекдотично ни было само ее появление на нашей политической сцене, безусловно, политик. Ее политический вес создан не только ее шоу-талантом, но более всего самой властью. Именно власть породила Собчак, и поэтому именно власть несет полноту ответственности за преступления, которые совершает Собчак.

Я говорю «преступления» потому, что, по моему мнению, Ксения Собчак совершает уголовное преступление, призывая к нарушению территориальной целостности России. И делает это не в первый раз. Она громко делала это, еще будучи кандидатом в президенты России. Ей это простили.

Ей, похоже, прощают это и сейчас. И делают это не потому, что она — дочь Анатолия Собчака. А потому, что она ничем принципиально не отличается от доминирующей части власти России, которая продолжает оставаться оффшорной, колониальной, компрадорской, по уши погрязшей лично и по бизнесу в бизнесе и в жизненной географии Запада.

Она позволяет себе делать всё, что стоит на грани предательства интересов России, и часто переходит эту грань. Поэтому власть не может, не лицемеря, осудить Собчак, потому что не может вытащить свои многочисленные яйца из тисков исторического врага России. Того самого, который вводит против нашей страны санкции и ведет политическую и военную борьбу.

Единственный последовательный представитель крымского консенсуса во власти России — сам создатель этого консенсуса, Путин. Многочисленные социологические измерения дают этому консенсусу 90−95%, примерно столько же, сколько в России считает священным День Победы, поддерживают «Бессмертный полк», поддерживают российские Курилы, выступают против пенсионной реформы.

Как мы видим, самые консенсуальные ценности нашего народа чаще всего оказываются презираемыми нашей властью. А Собчак имеет свободу и наглость высказывать это презрение открыто. Но это ничего не меняет — Собчак моральная преступница, предательница нашего народа и нашей страны, точно так же, как те, кто ее прикрывает во власти», — отметил Модест Колеров.