Нью-Дели, , 14:49 — REGNUM Оппозиционный Индийский национальный конгресс (ИНК) назвал новую программу финансовой помощи крестьянам индийского штата Харьяна «предвыборным леденцом», обвинив главного министра штата Манохара Лала Каттара в попытках купить голоса избирателей. Об этом 4 сентября сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

В ходе пресс-конференции официальный представитель ИНК Рандип Сурджевала подчеркнул, что инициатива правительства Харьяны не поможет местным крестьянам выплатить необходимые платежи по своим кредитам. По словам оппозиционного деятеля, для реального улучшения положения крестьян необходимо полностью списать все долги фермеров. Рандип Сурджевала также добавил, что подобный пункт обязательно будет включен в программу ИНК на предстоящих выборах в законодательное собрание Харьяны. Выборы в заксобрание Харьяны пройдут в ноябре 2019 года.

Ранее правительство индийского штата Харьяна выделило более 47,5 млрд рупий (примерно 660 млн долларов) на помощь местным крестьянам. По словам главного министра Харьяны Манохара Лала Каттара, данные средства частично покроют долги одного миллиона крестьян. Для различных категорий заемщиков ставки кредитования будут снижены до 2%, 5% и 10%. Отметим, что изначально кредиты были выданы крестьянам под 12−15% годовых.