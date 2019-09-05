Хартум, , 12:17 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что Германия и Европа всецело поддержат Судан на его пути к демократическому будущему. Он также отметил, что Берлин поддерживает идею об исключении Судана из списка стран, поддерживающих терроризм, сообщает саудовское новостное издание Ashark Al-Awsat.

«Мы хотим, чтобы Судан смог воспользоваться этим историческим шансом и после многих лет изоляции получить необходимую поддержку со стороны международного сообщества», — заявил Маас во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Судана Абдаллой Хамдоком в Хартуме.

Министр иностранных дел Германии также добавил, что его страна поддержит Судан в том числе финансово и увеличит гуманитарную помощь стране с 5 до 15 миллионов евро.

Канцлер Германии Ангела Меркель также выразила поддержку новому суданскому правительству во главе с Хамдоком, заявив, что Берлин поддержит Судан в качестве надежного партнера.