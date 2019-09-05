Дамаск, , 11:34 — REGNUM Ильхам Ахмед, высокопоставленный представитель Сирийского Демократического Совета, политического органа сирийских курдов, поддерживаемых США, заявил, что создание зоны безопасности на севере Сирии является правильным решением. Это заявление прозвучало на фоне вывода курдских формирований из районов, примыкающих к турецкой границе, сообщает 4 сентября новостное издание со штаб-квартирой в ОАЭ Al Arabiya.

Ильхам Ахмед добавил, что детали создания зоны безопасности все еще утверждаются, однако в целом взаимопонимание между Вашингтоном и Анкарой по поводу этого решения достигнуто. Представитель курдов уточнил, что оно может быть реализовано только при условии того, что Турция также отведет свои войска из северных районов Сирии.

Предложение создать зону безопасности на сирийско-турецкой границе последовало после неоднократных угроз со стороны Турции о военном вмешательстве. Анкара воспринимает курдские формирования на территории Сирии, как часть сепаратистского движения на территории самой Турции.