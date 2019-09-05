Тбилиси, , 10:46 — REGNUM Министерство юстиции Грузии планирует продолжить работу по сохранению безвизового режима со странами Евросоюза. Об этом 5 сентября заявила кандидат в министры юстиции Тея Цулукани на совместном заседании четырех комитетов, передает «Первый канал грузинского телевидения».

Она отметила, что с 27 июня система юстиции Грузии стала частью пространства Евросоюза. Кандидат в министры добавила, что министерство юстиции Грузии планирует инициировать проведение европейской конференции по восстановительному правосудию.

Напомним, 5 сентября в парламенте Грузии проходит процесс вынесения вотума доверия обновленному составу правительства. Во время заседания комитетов выступают кандидаты в министры. Бывший премьер-министр страны Мамука Бахтадзе объявил о своей отставке 2 сентября.

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