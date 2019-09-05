Анкара, , 13:45 — REGNUM Министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу, комментируя предложение президента Словении Борута Пахора об «особом статусе Турции в ЕС», выразил свое неудовлетворение и заявил: «Вплоть до прошлого года он твердо поддерживал идею полного членства Турции в ЕС. Не знаю, почему он изменил свою точку зрения. Возможно, причиной этого могли быть президент Франции Эммануэль Макрон и другие».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Мевлют Чавушоглу отметил: «ЕС начал переговоры с Турцией по поводу ее вступления в союз в качестве полноправного члена в 2004 году. Какие здесь критерии? Относится ли это к стандартам или обязательствам? Турция готова к их новому разделу. Хорошо, если Турция не может соответствовать критериям, тогда она не может быть полноправным членом, но если она соответствует начальным критериям разделов, то тогда, по меньшей мере, нужно продолжать переговоры».

Напомним, что президент Словении Борут Пахор заявлял: «Я хотел бы обозначить разницу между западными Балканами и Турцией с Украиной. Я предлагаю предоставить Турции и Украине особый статус в ЕС, а страны западных Балкан принять в союз в качестве полноправных членов».