Анкара, , 14:06 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил: «Очень жаль, что в ходе бомбардировок Идлиба, в которых, к сожалению, участвовали и США, погибло 700 мирных жителей, кроме них там могли быть и ополченцы, борющиеся с терроризмом, так или иначе, но Идлиб постепенно уничтожают. Точно так же, как уничтожили Алеппо, теперь то же самое происходит и с Идлибом».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «На фоне такой картины молчать, конечно, нельзя. Мы проводили и проводим переговоры с РФ. Также скоро состоятся наши трёхсторонние переговоры с Ираном. Даст Бог, мы сделаем все, что можем, наша цель — предпринять некоторые конкретные шаги до раундов в Женеве».

Турецкий лидер добавил: «Идлиб напрямую касается нас, так как волны миграций оттуда бьют по нашим границам. Страдаем мы, 910-километровая граница с Сирией — у нас. Любой огонь там обжигает нас, но не кого-либо другого, другим странам там нечего делать. Мы не закрываем свои двери для беженцев и не выгоняем их, но, если мы преуспеем в создании там зоны безопасности, это будет нам очень на руку».