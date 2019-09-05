Владивосток, , 10:46 — REGNUM Обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной состоится в ближайшее время, заявил глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) 5 сентября, сообщает ТАСС.

«Обмен должен состояться в ближайшие дни. Это очень положительный момент», — рассказал он.

Медведчук не уточнил сроки обмена, однако отметил, что санкцию на его проведение должны дать президент России Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук рассказал, что переговоры между Россией и Украиной по поводу обмена идут, и проходят успешно.

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