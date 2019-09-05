Анкара, , 13:21 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу в ответ на вопрос «Вызывает ли взгляд вашей партии на курдский вопрос недовольство в ее рядах? Как вы оцениваете высказывания о том, что вы скатываетесь к правым?» заявил: «Мы не отступим от принципов уважения веры, личности и образа жизни каждого из нас. Эти принципы означают человечность. Время от времени из-за подобной позиции мы подвергаемся критике».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «Одной из фундаментальных и основной для нас проблем Турции является курдский вопрос. Мы всеми силами стремимся найти для него решение. Наша партия — партия народа, мы представляем каждую его часть».

Политик добавил: «Поддерживаемая в курдских регионах Демократическая партия народов — наш соперник и конкурент. Но когда нарушаются права, вы призываете к демократии не только ради вас самих, но и для безопасности окружающих. Лицо выдвигается кандидатом на пост мэра. Прокуратура и избирком дают добро. Судимостей нет. Побеждает на выборах, получает пост. Говорят — снимайте с должности, он под расследованием. С какого времени? Ещё с бытности депутатом. Не в связи с деятельностью на посту мэра. Какое отношение это имеет к праву и его верховенству?»