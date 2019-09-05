Москва, , 10:43 — REGNUM Ксения Собчак — это «инфант террибл» (избалованный ребёнок) российского околополитического бомонда, не реальной политической элиты, а именно бомонда. Поэтому, на её высказывания, противоречащие закону обращают внимание, но не наказывают, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

Собчак Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Публичные экзерсисы Собчак не вызывают политических потрясений, они безвредны. Конечно, она это знает и регулярно для привлечения внимания к себе этим пользуется.

Кконечно, её одергивают, но не публично и не через уголовные процедуры. А в её появлении на публике в очередной раз есть и определенный смысл для власти: она оттягивает на себя определенную экзальтированную часть протестников и дробит группу оппозиционных лидеров.

Именно так выглядит Собчак сегодня на политической площадке: безопасная для власти и вредная для оппозиции», —. высказала свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

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