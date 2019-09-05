Москва, , 10:42 — REGNUM Заявления о том, что РФ следует «вернуть Крым» Украине, не учитывают того, как ведёт себя Киев в отношении собственных граждан, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова телеведущей Ксении Собчак о том, что возвращение Крыма в состав Украины было бы оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.

Кровавый флаг Украины Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Данное заявление ещё раз демонстрирует, что у фронтменов так называемых либералов серьёзные проблемы с совестью и с мозгами, — сказал Данилин. — Дело в том, что заявления о необходимости отдать Крым не просто сепаратистские, они ещё и живодёрские, так как совершенно не учитывают того, как ведёт себя Киев в отношении собственных сограждан, которые не захотели жить вместе с так называемой мамой, а скорее с мачехой, и пошли в свободное плавание, как это было на Донбассе».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Собчак в эфире радиостанции «Новое время» заявила, что возвращение Крыма в состав Украины было бы «оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен».

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