Москва, 5 сентября 2019, 10:42 — REGNUM Заявления о том, что РФ следует «вернуть Крым» Украине, не учитывают того, как ведёт себя Киев в отношении собственных граждан, считает политолог Павел Данилин. Об этом он заявил 5 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова телеведущей Ксении Собчак о том, что возвращение Крыма в состав Украины было бы оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Собчак в эфире радиостанции «Новое время» заявила, что возвращение Крыма в состав Украины было бы «оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения, но, исходя из реальности, он сейчас для российских политиков невозможен».
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