Киев, , 10:42 — REGNUM Курс на сближение Украины с Евросоюзом остается неизменным, и на этом пути украинское правительство и парламент не просто союзники, они — «единое целое», заявил сегодня, 5 сентября, вице-премьер украинского правительства Дмитрий Кулеба.

Свое заявление чиновник сделал на заседании парламентского комитета по евроинтеграции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник отметил, что видит своей основной задачей на посту «продолжение и усиление» положительных достижений по выполнению соглашения об ассоциации Украины и ЕС, а также начатых процессов секторальной интеграции с ЕС.

Вместе с тем, чиновник подчеркнул, что в настоящий момент динамика развития торговли Украины с ЕС настолько высокая, что опережает возможности соглашения об ассоциации.

Кулеба также отметил, что совместная работа Кабмина и Рады по принятию евроинтеграционных законопроектов должна быть построена наиболее «оптимальным способом». Он призвал всех членов комитета быть «адвокатами евроинтеграции в своих фракциях» и объяснять новоизбранным парламентариям важность оперативного и качественного рассмотрения законов, необходимых для выполнения соглашения об ассоциации.

На совещании прозвучала информация о том, что сейчас 67 законопроектов являются приоритетными и требуют срочного обработки правительственным офисом.

ИА REGNUM напоминает, что ранее президент Зеленский заверил, что новые власти Украины будут продолжать необходимые реформы в рамках евроинтеграции.

«Мы выбрали этот курс и дальше будем делать реформы. Мы сделаем их не для Евросоюза, а для себя. Однако они совпадают с видением ЕС», — сказал президент Украины на встрече с главой Литвы 1 сентября.