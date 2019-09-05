Манама, , 10:41 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди прибыла с рабочим визитом в Бахрейн, где встретилась со своим коллегой шейхом Халидом бин Ахмедом аль-Халифой, сообщает информационное агентство Antara.

Укрепление экономического сотрудничества было в центре обсуждений во время рабочего визита министра иностранных дел Индонезии в Бахрейн.

«Стороны имеют хорошие отношения, поэтому настало время сосредоточить двусторонние отношения на укреплении экономического сотрудничества», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Обсуждаемое экономическое сотрудничество включало в себя соглашение о заключении инвестиционных контрактов и расширение прямых контактов между предпринимателями двух стран.

«Авиастроение, военное сотрудничество, обслуживание ракет RBS 17 и самолетов C-130 являются яркими примерами стратегического промышленного партнерства», — отметила Ретно Марсуди.

Помимо экономического сектора, министры иностранных дел также обсудили совместные усилия по борьбе с транснациональной преступностью, такой как терроризм и торговля людьми.

По этой причине главы МИД Индонезии и Бахрейна согласились подписать меморандум о взаимопонимании в области борьбы с торговлей людьми.

Напомним, согласно данным министерства торговли Индонезии, общий объем торговли между Индонезией и Бахрейном в 2018 году достиг 116,61 млн долларов США.