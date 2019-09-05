Анкара, , 11:22 — REGNUM Председатель Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу заявил: «Османская империя оставила после себя много долгов, но все они были оплачены республиканским правительством».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Кемаль Кылычдароглу отметил: «Первое, что сделали пришедшие к власти республиканцы во главе с Мустафой Кемалем Ататюрком — ликвидировали религиозный налог, душивший крестьянство. В Турции не было даже собственного сахара, первая фабрика была построена в 1925 году, тогда же в Кайсери заложили авиационный завод».

Политик добавил: «Национально-освободительная борьба увенчалась экономическим успехом. Павшая империя была гигантом, но у нее даже не было банка, печатавшего деньги. Год создания Центрального банка — 1930-й. Некоторые спрашивают, мол, что сделала для страны наша партия? Они не знают истории. Но в этом есть и наша вина, мы ей не учим. Мы не рассказываем, в каких условиях велась война за независимость и промышленная революция. Как были потрачены собранные огромным трудом деньги. Разве республика отстранилась от османских долгов? Делая все вышеперечисленное, новое правительство нашло силы и на них».