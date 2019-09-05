Тегеран, , 16:04 — REGNUM Министр энергетики Ирана Реза Ардаканиан сообщил о том, что новое соглашение между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) будет способствовать увеличению экспорта из ИРИ, в чем она сильно заинтересована. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, Иран нуждается в ЕАЭС, как в рынке для увеличения несырьевого экспорта. Он выразил надежду на то, что соглашение о Зоне свободной торговли между ИРИ и ЕАЭС будет способствовать росту товарооборота между странами. В частности, оно предусматривает беспошлинный ввоз 70 наименований иранских товаров на территорию союза.

Реза Ардаканиан призвал руководство ЕАЭС посетить Тегеран в рамках развития двустороннего сотрудничества. По его мнению, данный шаг позволит привлечь иностранных инвесторов и предпринимателей на территорию Ирана.