Тегеран, 5 сентября 2019, 13:29 — REGNUM Официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави отреагировал на слухи о причастности Нидерландов к диверсии на иранском ядерном объекте в Натазе в 2007 году, заявив, что в текущий момент внешнеполитическое ведомство Ирана тщательно изучает этот вопрос. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.
По словам дипломата, расследованием причастности Нидерландов к атакам 2007 года занялось посольство ИРИ в Амстердаме. По предварительной информации, атака могла произойти при помощи компьютерного вируса Stuxnet.
Аббас Мусави также подчеркнул, что Иран передал министру иностранных дел Нидерландов свою озабоченность по данному вопросу, на что должен получить скорейший ответ.