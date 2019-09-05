Тегеран, , 14:09 — REGNUM Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в ближайшее время президент ИРИ Хасан Рухани объявит о третьем этапе отказа от обязательств по СВПД, что, однако не будет означать отказ от продолжения переговоров по урегулированию кризиса вокруг «ядерной сделки». Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

По словам министра, Иран решится на третий частичный отказ от своих обязательств по «ядерной сделке» в том случае, если европейцы не предпримут шаги по «спасению» договора. Он отметил, что новое решения руководство Ирана примет к концу недели, после чего президент страны о нем сразу же объявит.

Мохаммад Джавад Зариф указал на тот факт, что Иран поддерживает проведение переговоров по урегулированию кризиса вокруг СВПД, но вернется к ним только в том случае, если Европа начнет выполнять свои обязательства по соглашению. Подобную позицию занимает также Высший совет национальной безопасности ИРИ.