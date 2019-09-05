Ярославль, , 10:32 — REGNUM Прокуратура Ярославля выявила нарушения при исполнении контракта по ремонту улицы Республиканской, который идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

Ремонт улицы Республиканской в Ярославле City-yaroslavl.ru

«В ходе проверки установлено, что заказчиком — МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» контроль за исполнением указанного муниципального контракта осуществляется ненадлежащим образом. До настоящего времени календарный график производства работ, являющейся обязательным по условиям муниципального контракта, сторонами не подписан, в связи с чем промежуточные сроки исполнения обязательств по контракту подрядчику не установлены. Соответственно применение ответственности в виде пени за нарушение сроков выполнения отдельных видов работ в соответствии с календарным графиком производства работ невозможно», — сообщили в прокуратуре Ярославской области.

По результатам проверки в адрес мэра города внесено представление.

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