Исламабад, , 11:35 — REGNUM 4 сентября переход Торхам на границе Пакистана и Афганистана начал функционировать круглосуточно.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, пропускной пункт работает 24 часа в тестовом режиме. Чтобы обеспечить бесперебойную проверку и допуск граждан и грузовых автомобилей правительству провинции Хайбер-Пахтунхва пришлось разместить дополнительные смены пограничников и таможенников, а также оборудовать контрольно-пропускной пункт фонарями и прожекторами.

По мнению правительства Пакистана, настаивавшего на круглосуточной работе перехода, этот шаг позволит увеличить товарооборот между двумя странами. В последние годы объем двусторонней торговли сокращался.