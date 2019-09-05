Исламабад, , 10:51 — REGNUM 4 сентября правительство Пакистана сняло запрет на ввоз «жизненно важных» лекарств из Индии.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang со ссылкой на специальное уведомление министерства торговли, снятие запрета на ввоз «жизненно важных» индийских препаратов и медицинских материалов вызвано «соображениями гуманности».

Ранее Пакистан ввел полный запрет на торговлю с Индией после того, как Нью-Дели лишил штат Джамму и Кашмир особого статуса. Запрет распространялся и на лекарственные препараты и материалы для их производства. По данным пакистанских СМИ, отказ от индийских лекарств неблагоприятно сказался на фармацевтическом рынке страны.