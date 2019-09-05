Исламабад, , 12:34 — REGNUM 4 сентября министр иностранных дел Китая Ван И отменил предстоящий визит в Индию. Внешнеполитическое ведомство КНР не представило никаких объяснений.

Пакистанское информационное агентство Jang связывает решение китайского министра с ситуаций в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир, который ранее был лишен особого статуса. Примечательно, что, отказавшись от поездки в Нью-Дели, Ван И, тем не менее, прибудет в Исламабад в конце этой недели. Китай последовательно поддерживает Пакистан в осуждении ситуации в Кашмире.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.