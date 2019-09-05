Москва, , 10:26 — REGNUM Заявление телеведущей Ксении Собчак о нарушении Россией международных договорённостей и необходимости вернуть Крым Украине — это такой же абсурд, как возврат Москвы Монголии, а Петербурга — Швеции, считает заведующий кафедрой Российского государственного социального университета Михаил Гундарин.

Отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM, почему именно Собчак позволено безнаказанно нарушать закон и призывать к нарушению территориальной целостности России, он ответил:

«Мнение Собчак о том, что Крым надо «вернуть» Украине, в России имеет своих приверженцев. Их не очень много, но они могут составить некое ядро лояльной аудитории для политика. Ну и просто для публичной персоны. И Собчак, делая подобные заявления, как раз работает на свою аудиторию. Как говорится, ради красного словца, его широкого цитирования, на что только не пойдешь.

Михаил Гундарин О сути заявления и говорить смешно — ну давайте заявим, что Москву пора вернуть Монголии. А Петербург — Швеции. С Крымом такой же абсурд. Тем более что Собчак осторожно говорит о невозможности сделать это реально. То есть вроде и потрафила условным либералам, но и признала сугубую гипотетичность и нереальность своего предложения. И вашим, и нашим — что вообще является и являлось кредо Ксении Анатольевны».

Напомним, 4 сентября 2019 года, выступая в эфире украинской радиостанции «Новое время», телеведущая Ксения Собчак заявила, что считает возвращение Крыма в состав Украины оптимальным способом улучшить российско-украинские отношения. На вопрос ведущего «Чей Крым?» Собчак заявила, что Россия нарушила международные договорённости, и полуостров должен быть возвращён Украине.

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