Исламабад, , 10:37 — REGNUM 4 сентября министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши заявил, что «ужасный» гуманитарный кризис в бывшем индийском штате Джамму и Кашмир ухудшается.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, в серии сообщений в социальной сети «Твиттер» пакистанский министр отметил, что сохранение режима комендантского часа в индийском Кашмире привело к быстрому ухудшению ситуации. Шах Мехмуд Куреши добавил, что ежедневно обзванивает от двух до четырех министров иностранных дел зарубежных государств, рассказывая им о действиях Индии в регионе.

Напомним, что ранее нижняя палата парламента Индии проголосовала за внесение поправок в Конституцию страны, которые прекращают особый статус штата Джамму и Кашмир и разделяют его на две союзные территории, Джамму и Кашмир и Ладакх. Союзная территория Ладакх будет лишена своего законодательного собрания. Это решение вызвало осуждение со стороны Пакистана, который назвал его грубым нарушением международного права и прав простых кашмирцев. Действия Индии также осудили в КНР.