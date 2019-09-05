Исламабад, , 13:16 — REGNUM 4 сентября министр образования и профессиональной подготовки Пакистана Шафкат Махмуд заявил, что к марту 2020 года по всей стране будет введена единая школьная программа.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Шафкат Махмуд отметил, что пока ведется обсуждение со всеми участниками образовательного процесса. Также была образована специальная комиссия, которая должна создать образовательную программу, соответствующую мировым стандартам.

Также министр отметил, что не пойдет на компромисс относительно качества образования. Также, по словам министра, единая школьная программа будет введена не только в государственных школах, но и в частных и религиозных учебных заведениях.