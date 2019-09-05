Москва, , 10:23 — REGNUM Ключевой смысл заявления премьер-министр Малайзии Махатхира Мохамада состоит в том, что он предлагает передать расследование дела сбитого пассажирского самолёта Boeing. МН 17 независимому органу, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«То есть Мохамад не доверяет службам Нидерландов, которые уже пятый год занимаются катастрофой и наделали множество ошибок, плюс дали основания подозревать себя в ангажированности.

Малайзия имеет на это право и если она добьется своего, то это станет поворотным моментом во всей этой трагедии», — высказал свое мнение политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад поставил под сомнение, что Совместная следственная группа, которая проводит расследование крушения самолёта Boeing MH17 смогла установить, кто именно стрелял по лайнеру.

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