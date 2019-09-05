Каир, , 10:49 — REGNUM Арабская Республика Египет и Европейский Союз (ЕС) договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в области борьбы с международным терроризмом. Координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов нанес официальный визит в Каир, где встретился с министром иностранных дел Египта.

В ходе встречи с главой внешнеполитического ведомства Египта Самехом Шукри стороны обсудили методы улучшения координации с целью достижения окончательной победы над международным терроризмом. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Шукри подчеркнул необходимость консолидации международных усилий по борьбе с терроризмом, предупредив, что терроризм представляет собой угрозу для большинства стран мира и пропагандирует культуру насилия и разрушений. Глава МИД Египта отметил, что Каир занимают активную позиции по вопросу важности противодействия терроризму и ликвидации экстремистских группировок

В свою очередь, Де Кершов высоко оценил роль Египта в борьбе с терроризмом и организованной преступностью. Он указал на желание ЕС расширить сотрудничество в области безопасности, выразив надежду, что это поможет снизить потенциальные риски террористических атак как в регионе Ближнего Востока, так и в европейских странах.