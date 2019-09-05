Триполи, , 11:26 — REGNUM Специальный посланник ООН в Ливии Гасан Саламе призвал Лигу арабских государств сыграть более действенную роль в урегулировании ливийского кризиса. Саламе встретился с главой ЛАГ Ахмедом Абуль Гейтом в штаб-квартире организации в Каире, где стороны обсудили последние событияв Ливии. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Спецпосланник ООН подчеркнул важность усилий организации в поиске стабильного политического решения в североафриканской стране. По словам Саламе, в Ливии не может быть никакого военного сценария решения конфликта. В свою очередь, глава ЛАГ поприветствовал усилия ООН по налаживанию политического процесса, выразив решительное неприятие любых форм иностранного вмешательства во внутренние суверенные дела Ливии, подчеркнув важность прекращения военных действия и достижения всеобъемлющего мирного урегулирования.

В Ливии же Ливийская национальная армия под командованием Халифы Хафтара обвинила ополченцев, лояльных Правительству национального согласия, в обстреле гражданской инфраструктуры в столице страны Триполи, в том числе аэропорта Митиги. Миссия ООН в Ливии заявила, что четыре снаряда попали в гражданские части аэропорта, включая взлетно-посадочную полосу, в результате чего был поврежден самолет с десятками паломников на борту. Четыре ливийских авиалинии перенесли свои полеты в аэропорт Мисурата, примерно в 200 км к востоку от Триполи.