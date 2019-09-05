Амман, , 12:42 — REGNUM Руководитель Департамента по делам палестинцев в правительстве Иордании Рафик Херфан выразил готовность Королевства предложить Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) земельные участки для постройки учебных заведений. Херфан также подчеркнул усилия иорданских властей по содействию и поддержке деятельности Агентства, в том числе освобождение школ БАПОР от уплаты расходов на учебные материалы. Об этом сообщает иорданское информационное агентство Al-Rai.

Глава Департамента призвал руководство БАПОР уделить особое внимание профессиональному образования палестинцев, отметив важность набора выпускников программ для их будущей квалифицированной подготовкив рамках политики государства по сокращению безработицы среди палестинских беженцев.

Рафик Хефран заявил, что иорданские власти и БАПОР провели ряд переговоров об открытии новых образовательных учреждений Агентства, несмотря на нехватку финансовых средств в размере 150 миллионов долларов, которую сегодня испытывает организация. Он также обратил внимание на усилия Департамента по реконструкции более 2000 единиц жилья в иорданских лагерях палестинских беженцев.