Сана, , 10:46 — REGNUM Министр иностранных дел Швеции Марго Уолстрем заявила, что у нее есть «новые идеи» относительно путей решения кризиса в Йемене. Глава шведского внешнеполитического ведомства сейчас находится в турне по ОАЭ, Саудовской Аравии, Иордании и Оману, где надеется представить свое видение мирного урегулирования всем акторам, играющим роль в йеменском конфликте. Об этом сообщает саудовское информационное агентство Asharq Al-Awsat.

Уолстрем подчеркнула, что международное сообщество должно пристальным образом следить за ситуацией в Йемене, осуществлять контроль за реализацией соглашений и взаимодействовать со всеми сторонами конфликта. По ее словам, это необходимо для скорейшего прекращения войны и облегчения страданий йеменского народа.

Министр иностранных дел Швеции также сообщила, что желает провести переговоры с как можно большим количеством государств во время предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы убедить лидеров стран поддержать Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР), которое испытывает нехватку денежных средств в размере 150 миллионов долларов. Она вновь подтвердила свою поддержку Палестине, заявив, что Швеция стремится добиваться принятия решения о создании двух государств и настаивает на прекращении аннексии Израилем частей Западного берега.